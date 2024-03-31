Düz vites arabaların günleri sayılı mı?

Çoğu otomobil tutkunu için gerçekten araba kullanmak demek, ayağın altında üç pedal ve elinin altında bir vites topuzu bulunması demektir. Ama gerçek şu ki, artık neredeyse tüm araçlar sadece otomatik vites ile satılıyor ve düz vites tutkunları bu durumdan oldukça şikayetçi.





Örneğin İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'un Alman otomotiv yazarı, "debriyaj ve vites kolunun eski güzel günlerine saygı duruşu" başlıklı içten yazısında hüzünlü bir dil kullanıyor. Yazar, yazısında "Bir spor otomobille virajlı yollarda yüksek hızlarda ilerlemekten daha büyük bir zevk ne olabilir? Hızlan, virajdan önce vites küçült, dön, tekrar vites büyüt ve uçup git" ifadelerini kullanıyor.













CNN'de yayınlanan bir makalede de benzer konu işlenmiş. Makalede, Avrupa'da olduğu gibi, ABD'de de manuel sürüşü tercih eden genç bir kitlenin olduğu vurgulanıyor. Makalede "Z kuşağının daktilolara ve eski fotoğraf makinelerine olan ilgisi gibi bunu retro olarak tanımlıyorlar. Bu sürüşün gerçek bir yanı olduğunu düşünüyorlar: Otomatik vitesin sürücü ile araç arasında ortadan kaldırdığı bir bağ" yorumu yapılmış.





Yine de kabul etmeliyiz ki manuel şanzımanların ya da düz vitesin günleri hızla sona eriyor. Ve yine kabul etmeliyiz ki, bugünün otomatik vitesleri, neredeyse düz vitesi aratmayacak kadar gelişmiş durumda.







CNN'e göre düz vitesin otomatiğe göre sık sık vurgulanan avantajları, bugün için pek geçerli değil. Makalede bu konuda şu yorumlar yapılmış: Yirminci yüzyılda hakim görüş, düz viteslerin otomatiklerden daha fazla vitesi olduğu için, beş vitesli bir araç kullanmanın motoru daha verimli çalıştıracağı yönündeydi. Ancak teknoloji ilerledi ve dokuz vitesli otomatik şanzımanlar yaygınlaştı. Bu vitesler, düz vitesli muadillerine göre daha iyi sürüş vadediyor. Otomatik vitesler araç için en doğru vitesi seçiyor. Ortalama bir manuel sürücü ise her zaman bu kadar becerikli olamaz.





Otomatik vitesler, istisnaları saymazsak doğru vitesi seçerek daha az yakıt tükettiği gibi tasarruf sağlar ve daha az emisyon yayar. Başka bir deyişle, otomatik vites çok fazla yakıt tüketimine yol açar anlayışı bugün için pek geçerli değil.

