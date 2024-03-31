Samanyolu Haber /Gündem / Oy kullanma işlemi sona erdi /31 Mart 2024 17:15

Oy kullanma işlemi sona erdi

Yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

SHABER3.COM

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

32 ilde seçim saat 07.00’de başlayıp 16.00’da bitti.

Bunların dışında kalan illerdeyse saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Sandıkların açılmasıyla beraber sayım başladı. Sonuçlar için YSK kararı beklenecek.

Bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek

YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, “Oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır” diyerek bu olaylarda yaralananlar ve hayatını kaybedenler olduğunu aktardı.
Yener, sayım işlemi tamamlanan sandık sonuçlarının sisteme girildiğini ve sonuçların partilerle paylaşıldığını belirtti.
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