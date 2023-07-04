Diplomatik çevreler de çok merak ediyormuş; Erdoğan'ın sağlığında son durum ne?

Son olarak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte canlı yayında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorların tavsiyesi üzerine birkaç gün istirahat ettikten sonra 'sahalara geri dönmüştü.'







Geçen günlerde ise AKP Milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan'la basketbol oynadıkları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış, söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.







Varank, Erdoğan ile basketbol oynadıkları görüntüleri sosyal medya hesabından 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' notuyla paylaşmıştı.





"DİPLOMATİK DAVETLERDE DE MERAK EDİLİYOR"

Görüntüler konuşulmaya devam ederken; gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan'ın sağlığına yönelik başlayan tartışmalar hakkında görüşlerini kaleme aldı.





"2006'da geçirdiği epilepsi krizinden araçta yanında bulunan Ömer Çelik’in uyanıklığı sayesinde ölümden dönmesi, 2011 ameliyatı öncesi ve sonrasında, 2012-2014 döneminde AK Parti ile F....... arasındaki sürtüşmelerde, 2020 Covid-19 salgını sırasında dönem dönem yükselip sönen iddialar, Ankara’daki büyükelçiliklerin merkezlerine ilettiği raporlarında Erdoğan'ın sağlığı da yer aldı" diyen Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:





"İddiaların yükseldiği önceki dönemlerde de Erdoğan’ı futbol oynarken, basketbol oynarken gösteren videoları hatırlıyoruz.





Gerçi bu dönemlerde hep aklıma Bülent Ecevit’in 2002 yılında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı dönemde ona siyasetin her köşesinden nasıl gayrı-insani bir acımasızlıkla saldırıldığı da gelir.





Ne Ecevit’in bir dönem yürüme zorluğu çekmesi görevini yerine getirmesine engeldi ne de Erdoğan’ın dönem dönem nükseden yürüme zorluğu görevini yerine getirmesine engeldir. ABD Başkanı Franklin Roosevelt tekerlekli iskemleyle İkinci Dünya Savaşını kazandı; hem de Kazablanka’dan Adana’ya, Kahire’den Yalta’ya dek -o dönemin imkânlarıyla- seyahat ederek. Önemli olan aklî melekelerin yerinde olması."





"SAĞLIĞI HER GÜN BASKETBOL OYNAYACAK DÜZEYDE DEĞİL AMA..."

"Rakiplerin sağlığı üzerine siyasi senaryolar kurmak sadece Türkiye’ye özgü bir olay değil; dünya siyasetinde de yaygın kullanılan bir yöntem. Neredeyse yirmi yıldır Batı basınında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in her an öleceği üzerine spekülasyonlar yapılıyor.





ABD Başkanı Joe Biden’ın yürüme zorluğuy, konuşmasını şaşırması artık dünya medyasına düştü; onun da 2024 seçimlerini çıkarıp çıkaramayacağı konuşuluyor.





ABD Anayasasının Ek 25’inci maddesi, Başkanın hastalık dahil görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde Başkan Yardımcısının Kongreye gidip yerine geçmesine izin veriyor. Bizim anayasamızda hastalık nedeniyle göreve devam edememe düzenlemesi bulunmuyor. Sadece 106’ıncı maddede herhangi bir nedenle makam boşalırsa yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısının bakacağı ve 45 gün içinde seçime gidileceği yazılı.





Erdoğan’ın sağlığı herhalde her gün basketbol oynayacak düzeyde değil, ama iddia edildiği kırılganlıkta da değil.





Liderlerin sağlığı üzerinden siyaset yapmaya, siyasi senaryo kurmaya çalışmayı sadece yanlış değil, yetersizlik olarak görüyorum. (...)"