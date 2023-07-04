Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na parti içinden bir rakip daha çıktı /04 Temmuz 2023 13:17

Kılıçdaroğlu'na parti içinden bir rakip daha çıktı

CHP'de değişim tartışmaları sürerken, CHP'den Parti İçi Eğitim Sorumluluğu görevini yürüten Aytuğ Atıcı'nın da genel başkan adaylığına hazırlandığı öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti İçi Eğitim Sorumluluğu görevinden alınan eski milletvekili Aytuğ Atıcı genel başkan adaylığına hazırlanıyor. Atıcı konuya ilişkin, “Taban bizi işaret ediyor” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atıcı’nın görevine son vermişti. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Atıcı görevden alma kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu’na kısa süre önce başlayan il ve ilçe kongreleri için bir mektup yazdığını söyledi.

Atıcı şunları söyledi:

“Mahalle seçimleri başlıyor. Her yere sandık kurulmalı, tüm üyeler davet edilmeli. İl ve ilçe örgütleri çarşaf liste ile seçim yapmalı. Örgütlerden sorumlu olacak kişinin danışman değil MYK üyesi olmalı. Hem mail hem SMS ile bu düşüncelerimi nazik bir şekilde kendisine ilettim. Bu mesajı görüp görmediğini bilmiyorum ama mesajın ardından bu kararın verilmesini düşündürücü buluyorum. Bu mesajdan bir gün sonra görevden alınmam taban tarafından da değerlendirilecektir.”

Genel başkanlık için isminin geçtiğini de belirten Atıcı, şunları söyledi:

“Partinin bu kadar sıkışıklığı durumunda genel başkan alternatifi olarak ismim sıkça dolaşıyor. Bu da herkesin kulağına gidiyor. Bunun ardından böyle bir tasarrufta bulunulmuş. Kişiye hizmet etmediğim için çok rahat. Hep partiye hizmet ettik. Parti bir araçtır. Ben CHP’yi seçtim. Kimisi başka partiyi seçer saygı duyarım. Ben CHP aracılığı ile ülkeme ve insanlığa hizmet ettim. Parti okulu olarak çalışma modeli geliştirilmesi gerektiğini söyledik. Halkı suçlamadık. Oy alamıyorsak dönüp nerede hata ettiğimize bakmalıyız. Mahalle sorumluluğu ile örgütlenme yapılıyordu ama bazı mahalleler 100 bin kişiden oluşuyordu. Bunun ardından yüzlerce kişiden oluşan öbek çalışması başlattık. Akademi mantığı ile çalıştık. Amacımız aktif üyelerle seçimlerin yapılmasıydı. Çalışmalarımızla gurur duyuyorum. Çokça mutluyum. Çok güzel şeyler öğrendim. Partinin bu kadar sıkıntılı döneminde adaylık için taban bizi işaret ediyor. ‘Geçen sefer zemin uygun değildi ama şimdi uygun’ diyor.”
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