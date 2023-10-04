Diri fay hatları güncellendi: 155 yerleşim yeri için deprem alarmı verildi!





EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Diri fay ise bu çatlakların hala aktif bir şekilde kayaların kaymasına veya yer değiştirmesine neden olan faylardır.Diri faylar, genellikle depremlerin meydana geldiği bölgelerde bulunurlar. Fay hattındaki taraflar, zamanla birbirlerine göre kayarlar ve bu kayma sonucunda enerji birikir. Bu enerji birikimi, bir anda serbest kalıp deprem olarak meydana gelir. Diri fay ya da aktif fay, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı diri fay hattına bir örnektir.Haberler.com'da yer alan habere göre MTA'nın güncellenmiş haritasında 45 il diri fayların üzerinde bulunuyor. İşte, diri fay geçen tüm iller ve ilçeler listesi:ADIYAMAN: GölbaşıAFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, SandıklıANKARA: ŞereflikoçhisarANTALYA: DemreAYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, YenipazarBALIKESİR: Gönen, ManyazBATMAN : KozlukBİNGÖL: Karlıova, YedisuBOLU: Gerede, YeniçağaBURSA: Gemlik, Kestel, MustafakemalpaşaÇANAKKALE: Çan, YeniceÇORUM: LaçinDENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, HonazDİYARBAKIR: LiceDÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, KaynaşlıELAZIĞ: Palu, SivriceERZİNCAN: ÜzümlüESKİŞEHİR: İnönüGAZİANTEP: İslahiyeHAKKARİ: ŞemdinliHATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, PayasISPARTA: Eğirdir, Senirkent, UluborluİZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, TireK.MARAŞ: Nurhak, TürkoğluKAYSERİ: Talas, YeşilhisarKIRIKKALE: KeskinKIRŞEHİR: Akpınar, MucurKOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, KartepeKONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, IlgınKÜTAHYA: Gediz, SimavMALATYA: AkçadağMANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, TurgutluMERSİN: Çamlıyayla, MutMUĞLA: Menteşe, MilasMUŞ: Korkut, VartoNİĞDE: Altunhisar, BorOSMANİYE: Düziçi, ToprakkaleSAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, SapancaŞANLIURFA: BozovaSİİRT: EruhŞIRNAK: BeytüşşebapSİVAS: Altınyayla, YıldızeliTOKAT: Niksar, Pazar, ReşadiyeVAN: Çaldıran, ÖzalpYALOVA: Altınova, Çınarcıke-Devlet üzerinden AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile fay hattı sorgulamak mümkündür. Sisteme e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif haritalarına ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkan bağlantıdan fay hattı ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller:İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.En az riskli bölgeler: Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.