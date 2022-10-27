Samanyolu Haber /Gündem / Dış ticaret açığı katlandı /27 Ekim 2022 10:07

Dış ticaret açığı katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 38,1 arttı

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Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 38,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat %38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat %17,0, ithalat %40,4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,0 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat %40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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