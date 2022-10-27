Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Bir işi daha ortaya çıktı

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Afrika’da bakır madenleri işlettiği ortaya çıktı.





Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Taşkesenlioğlu’nun 15 Mayıs 2022 günü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde konuşurken, “Ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım, halen de bakır madenlerim var” açıklaması, Meclis tutanaklarına girdi.





Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre, TBMM tutanaklarına göre, 2021 yılında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomik anlayışın aslında 20 yıllık sonucunda meyvesini alarak, 240 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu şöyle konuşuyor:





"Sabahtan beri rakamları dinliyorum ama içimden şöyle geçiyorum, hemen ihracatla ilgili olduğu için söyleyeceğim: Keşke bizler geldiğimizde yani yirmi yıllık iktidarımızın öncesinde, 2002 yılında geldiğimizde rakamlar 240 milyar dolar seviyesinde olsaydı da biz de 500 milyar dolar seviyesine getirseydik. Bir örnek vereceğim, burada madenci arkadaşlarımız var, maden sektörüyle ilgili çok bilgi verdiler. Ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım, halen de bakır madenlerim var, dolayısıyla madenciliğin ne kadar zor olduğunu bilen bir insan olarak da konuşuyorum.”





Partisinin yaptığı çok efektif politikalarla 2021 yılı sonucunda 7 milyar 600 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştiğini anlatan Taşkesenlioğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer veriyor:





"10 katına kadar artırdık. İthalatımızı da 5,6 milyar dolar seviyesinde yapmış olduk. Yani madencilikte ihracatın ithalatı karşılama oranı dengede gitti… Bir başka şey, bakır madeniyle ilgili geçen sene Siirt'te özel sektör ve uluslararası yatırımcıların desteğiyle açılan çok ciddi bir bakır yıkama tesisi var. Ben bakır çıkartıyorum, ne kadar zor çıkarıldığını görüyorum. En önemlisi bakır işletme tesisleri ve Türkiye'de maalesef bakır işletme tesisleri ciddi anlamda zarardaydı. Yine Enerji Bakanlığımızın yaptığı akıllıca politikalarla hem Türkiye'de bakır işletme kapasitelerimizi geliştirdik hem de 2002 öncesine baktığımızda yüzde 10'ların üzerinde bakır ihracatımızın artışlarını gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla, aslında, Türkiye'nin, evet, önemli açıkları var ithalatta, kabul ediyoruz ama onlarca alanla ilgilendiğimiz gibi, bu alanla da ilgiliyiz ve bu alanların da çözümünü yine AKP iktidarıyla gerçekleştiriyoruz.”





'SUDAN’A TANZANYA’YA İLAÇ SATTIM'

TBMM tutanaklarına göre, AKP’li Taşkesenlioğlu konuşmasının devamında Afrika’da yürüttüğü ticaret hakkında da bilgi veriyor. Taşkesenlioğlu, şöyle devam ediyor:





"Kanun teklifiyle ilgili söylemem gerekirse, ihracatı gerçekleştirirken hepimizin en önemli şeyi aslında bir kefalete ihtiyaç duyuyor olmamızdı ve geçen sene burada... Ben Komisyonumuza da teşekkür ediyorum. Türkiye'de ihracatı yaptım ama ben dolaylı olarak yaptım; Sudan'a ilaç sattım, Tanzanya'ya ilaç sattım, tarım aletleri sattım; Uganda'ya, Ruanda'ya farklı ürünler gönderdim. Dolayısıyla, ihracatı geliştirirken en önemli sıkıntımız, aslında finansmana erişim noktasındaki sıkıntılarımızdı. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketini kurarak aslında bu finansmana erişim noktasındaki sıkıntıları da bertaraf ettik. Ancak geldik gördük ki talep çok fazla olunca sermaye yapısını güçlendirmek lazımdı. Bu anlamda da ihracatçı birliklerimizin -yine Ticaret Bakanlığımızın oluru doğrultusunda- yedek akçelerinin bir kısmını İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktararak aslında ihracatta hepimizin karşılaştığı finansmana erişim ya da finansmanın genişlemesi noktasında kaynak sağlamış oluyoruz yani bana göre, kanunun en önemli noktalarından bir tanesi bu…”



