Samanyolu Haber /Gündem / Dış ticaret açığında dev artış /02 Kasım 2022 16:12

Dış ticaret açığında dev artış

Türkiye'nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

SHABER3.COM

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 Ekim’e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Muş, Buna göre, Türkiye’nin ihracatı ekimde yıllık yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar oldu. İthalat ise ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara yükseldi.

Muş: “Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN İTHALATI ETKİLİ OLDU
Muş’un konuşmasından satır başları şu şekilde:

* İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır.

* Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

* 2022 Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.

* Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklı.

* Benzer şekilde ocak-ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde yüzde 51'i enerji ithalatından kaynaklandı.

* Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti.

* Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur.

* Söz konusu artış ocak-ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükseldi.

* Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur.
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