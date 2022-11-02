Dış ticaret açığında dev artış

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 Ekim’e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.





Muş, Buna göre, Türkiye’nin ihracatı ekimde yıllık yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar oldu. İthalat ise ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara yükseldi.





Muş: “Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor” dedi.





Türkiye’nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.





ENERJİ VE ALTIN İTHALATI ETKİLİ OLDU

Muş’un konuşmasından satır başları şu şekilde:





* İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır.





* Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.





* 2022 Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.





* Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklı.





* Benzer şekilde ocak-ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde yüzde 51'i enerji ithalatından kaynaklandı.





* Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti.





* Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur.





* Söz konusu artış ocak-ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükseldi.





* Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur.