Samanyolu Haber /Gündem / Dış ticaret açığında rekor /02 Aralık 2022 15:23

Dış ticaret açığında rekor

Türkiye'nin dış ticaret açığı kasımda yıllık bazda yüzde 61 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi. 11 aylık dış ticaret açığı ise 99,8 milyar dolara yükseldi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’nin ihracatı kasımda yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin dış ticaret açığı kasımda yıllık bazda yüzde 61 artarak 8,8 milyar dolara yükselmiş oldu.

11 aylık dış ticaret açığı ise 99,8 milyar dolara yükseldi.

Muş, paritenin dış ticaret rakamları üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğini ve parite etkisiyle dış ticaret açığının ocak-kasım döneminde yaklaşık 3 milyar dolar daha fazla gerçekleştiğini söyledi.
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