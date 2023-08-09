Samanyolu Haber /Gündem / Dışarı çıkarken iki kez düşünün: 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı /09 Ağustos 2023 23:11

Dışarı çıkarken iki kez düşünün: 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 35 il için sıcak hava uyarısı yaptı. Bu illerde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre son yılların en sıcak günlerini yaşayan Türkiye’de hava sıcaklıkları zirve yapıyor. Bazı illerde 44 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı vatandaşları bunaltmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bir kez daha sıcak hava uyarısı yapıldı.

Yapılan değerlendirmelere göre bugün (9 Ağustos Çarşamba) 35 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİ VAR

Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları günün en sıcak saatleri için uyardı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERİN HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre sıcaklık uyarısı yapılan illerde en yüksek sıcaklık şöyle olacak:

İzmir: 35

Aydın: 37

Denizli: 37

Muğla: 35

Burdur: 36

Isparta: 35

Çankırı: 35

Kırıkkale: 35

Çankırı: 35

Sivas: 37

Kayseri: 39

Aksaray: 35

Niğde: 36

Adana: 35

Kilis: 37

Kahramanmaraş: 41

Gaziantep: 39

Şanlıurfa: 43

Adıyaman: 42

Malatya: 41

Elazığ: 42

Mardin: 40

Diyarbakır: 44

Batman: 45

Tunceli: 40

Erzincan: 39

Gümüşhane: 35

Bayburt:37

Ağrı: 36

Iğdır: 39

Bingöl: 39

Muş:38

Siirt: 43

Şırnak: 39

Hakkari: 35
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