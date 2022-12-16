Dışişleri Bakanlığı’ndan AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek’e tebrik

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam güzenlenen Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde Bosna-Hersek'e AB adaylık statüsü verilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.





Türkiye’nin Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiğini belirten Bakanlık, açıklamada şu ifadelere yer verdi:





Quote Message: Bu itibarla, AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşılıyor, bu kararın Bosna-Hersek'in ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını düşünüyoruz. Kararda belirtilen şartların Bosna-Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıyor ve AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz

Bu itibarla, AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşılıyor, bu kararın Bosna-Hersek'in ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını düşünüyoruz. Kararda belirtilen şartların Bosna-Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıyor ve AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz





Türkiye de 1999 yılında AB aday ülkesi olmuştu.





Türkiye'nin adaylığından sonra 13 ülke AB'ye üye olurken Türkiye'nin müzakere fasılları dondurulmuş durumda.