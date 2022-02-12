Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı /12 Şubat 2022 19:07

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, 'Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir' açıklamasında bulundu

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna krizine dair bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir" denilerek, vatandaşlara çağrı yapıldı.

Çağrıda "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle: 

"Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür."
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