Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bulunan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımasının ardından seyahat uyarısı yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Türkiye vatandaşlarına bölgeden ayrılma çağrısında bulunuldu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.



Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür."