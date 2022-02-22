Rus ordusuna operasyon emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, Donetsk ve Lugansk'a askeri operasyon için emir verdi. Reuters ajansı, Putin'in savunma bakanlığına, iki bölgeye 'barış gücü' gönderme talimatını içeren bir kararnameyi de imzaladığını duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bulunan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.Putin Rusya Güvenlik Konseyinin ardından açıklama yaptı. Putin, Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetini tanıma kararına resmiyet kazandırmak için kararı parlamentoya getireceklerini söyledi. Putin, tanınmaya dair kararnameyi imzaladı. Son olarak Putin'in, Donetsk ve Lugansk'a 'barış gücü' operasyonu için emir verdiği de belirtildi. Reuters ajansı, Putin'in savunma bakanlığına, iki bölgeye 'barış gücü' gönderme talimatını içeren bir kararnameyi de imzaladığını duyurdu.