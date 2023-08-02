Samanyolu Haber /Gündem / Disney'in Atatürk belgeseli: 'Hem TV'de hem de sinemada yayımlanacak' /02 Ağustos 2023 18:46

Disney'in Atatürk belgeseli: 'Hem TV'de hem de sinemada yayımlanacak'

Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Atatürk” belgeselinin iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu.

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Belgeselin, şirketin dijital platformu Disney+’daki yayınının iptal edildiği iddiasıyla günlerdir süren bir tartışma vardı.

Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın FOX TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” söyledi.

Belgesel böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanmayacak.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ belgeselinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

YAYIN TAKVİMİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak:

29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında


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