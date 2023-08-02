CHP’li Başkan canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yerel bir internet sitesinin yayını sırasında beyin kanaması geçirdi…Ali Engin, programın sonuna doğru rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Daha önce CHP İzmir İl Başkanlığı da yapan 58 yaşındaki Ali Engin yoğun bakımda tedaviye alındı.Narlıdere Belediyesi, Başkan Ali Engin’in durumuyla ilgili açıklama yaptı.Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbir amaçlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahade altında tutulan ve tetkileri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” denildi.