Zam için direnen işçiler sürgün yedi

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Belediye-İş Sendikası ile AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi’nde masaya oturdu ancak sendika, AKP’li Belediye'nin zam teklifini düşük bularak reddetti.



Bunun üzerine olay arabulucaya intikal etse de anlaşma sağlanamadı ve anlaşmazlık Yüksek Hakem Kurulu'na taşındı.



İŞÇİYE YÜZDE 80 ZAM KARARI



Yüksek Hakem Kurulu, işçiyi mutlu eden bir karar vererek belediyenin teklifinden yüzde 80 daha fazla artışı uygun gördü ve işçilere ilk 6 ay için 21 bin 750 TL, ikinci 6 ay için ise 25 bin 12 TL maaş ödenmesine karar verdi.



ZAM TALEP EDEN İŞÇİLERE “CEZA SÜRGÜNÜ”



Zam mücadelesini kazanan işçiler, beklemedikleri bir uygulamayla karşılaştı. Bu kararı beğenmeyen AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 22 işçinin görev yerini değiştirerek, erkekleri otoparklara, kadınları ise park bahçelere gönderdi.



KONU BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINA TAŞINDI



CHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Taşer, belediyenin Ağustos ayı meclis toplantısında AKP'li Başkana işçileri neden sürgün ettiğini sordu.



“BU BİZİM DOĞAL HAKKIMIZ”



Taşer'in sorusuna yanıt veren AKP'li Başkan Zeybek, kendisini şu sözlerle savundu;



“İşçilerle alakalı, ben bunu sendika başkanı ile de görüştüm. Bu arkadaşlarımız vasıf olarak işçi vasfında. Burada memur görevi yapıyordu. Anlaşmaya yanaşmadılar. İlk 6 ay 15.500 TL ikinci 6 ay için 18.500 TL teklif ettim. Greve gidebileceklerini ifade ettiler. Ben de gidebilirsiniz sizin doğal hakkınız dedim.



Ama dedim, bunlar ne dedim. İşçi… İşçi ne görevi yapar? İşçinin yaptığı işi yaptırırım memurun yaptığı görevi yaptırmam dedim. Çünkü sorumluluğu yok. Siz bu işten vazgeçin dedim. Devam edeceğiz dediler. Devam ettiler. 65 değil. 22 tanesi vazgeçmedi.



İşçi ne görevi yapıyorsa… Sürgün mürgün değil. Ben bir kişiyi belediyenin bir biriminden alıp başka biriminde çalıştırabilirim. Bu bizim doğal hakkımız.



Ben buradan alıp Emirdağ'a ya da Isparta'ya göndermedim. Bunu sürgün gibi lansa etmek akla ve mantığa aykırı.



Bunların yanında 2 bine yakın çalışan işçimiz var. Onlar da “adaletli davrandın Allah senden razı olsun” diyor.”