Putin Türkiye’ye gelecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.





Görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Erdoğan’a Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikini bloke eden uygulamaların kaldırılması halinde, ülkesinin tahıl anlaşmasına geri döneceğini bildirdiği vurgulandı.





Kremlin’in açıklamasına göre Putin Erdoğan’a, Ukrayna tahılının Karadeniz limanları üstünden ülkeden çıkarılması ve Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin sevkiyatını bloke eden uygulamaların iptalini içeren ‘paket anlaşma konusundaki ilkesel pozisyonunu’ anlattı.





Rusya Devlet Başkanı, İstanbul’da geçen sene imzalanan ve bu zamana dek birkaç defa uzatılan anlaşmanın yeniden uzatılmasının, söz konusu anlaşmanın ‘Rusya ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilmeyince anlamını yitirdiğini’ belirtti.





Açıklamada tarihi ve yeri belli olmamakla birlikte iki lider Türkiye’de bir araya gelecekler.





Rusya-Ukrayna savaşında gerilim düşürülmeli





Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.





Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı.





Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti.





Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.