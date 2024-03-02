Samanyolu Haber /Sağlık / Diyabetin ilacı yoğurt mu? /02 Mart 2024 11:48

Diyabetin ilacı yoğurt mu?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, bazı araştırmaları göz önüne alarak, yoğurt üreticilerinin açıklama ve reklamlarında, yoğurdun tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini söylemesinde sakınca olmadığına karar verdi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, Amerikalılar hastalıktan ölürken ve hastalıkla mücadele etmek için Ozempic gibi ilaçlar kullanırken, yoğurt üreticilerinin sütten yapılan yoğurdun tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini söylemesine izin vereceğini açıkladı.

FDA, bu izni süt ürünleri şirketlerine veriyor. Buna göre şirketler, haftada en az iki bardak veya üç porsiyon olmak üzere düzenli yoğurt yemenin, sınırlı bilimsel kanıtlara göre tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini söyleyebilecek.

Danone Kuzey Amerika'nın sağlık ve bilimsel işler direktörü Amanda Blechman, yoğurt üreticisi Danone’nin bu iddiayı desteklemek için "kanıtların gerçekten büyüdüğünü fark etmesinin" ardından 2018 yılında FDA'dan bu iddiaya yeşil ışık yakmasını istediğini söyledi.

Blechman, birçok üreticinin yoğurda şeker eklemesine rağmen, araştırmanın "şeker veya yağ içeriğine bakılmaksızın" faydanın hala geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Mektupta FDA, "Önemli miktarda ilave şeker içeren yoğurtlarla ilgili iddianın kullanılmasının diyete boş kaloriler katabileceğinden endişe duyduğunu” belirtti. Düzenleyici, bu iddianın ilave şeker oranı yüksek yoğurtlarda kullanılıp kullanılmayacağının "dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Blechman, Harvard Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü'ndeki araştırmacılar tarafından 2014 yılında yayınlanan ve daha fazla yoğurt alımının daha düşük tip 2 diyabet riskiyle ilişkili olduğunu gösteren çalışma ardından FDA'ya başvurulduğunu belirtti.

Danone'nin FDA'ya yaptığı başvuruda, yoğurt tüketiminin diğer süt ürünleri türlerinde görülmeyen tip 2 diyabet riskini azalttığı iddiasını destekleyen 32 çalışmaya atıfta bulunulduğunu söyledi.

Blechman, çalışmaların yoğurdun hastalık riskini neden azalttığını tam olarak ortaya koymadığını da sözlerine ekledi, ancak bunun sütü fermente eden gıdalardaki canlı kültürler nedeniyle olabileceğini açıkladı.

Blechman, iddianın badem, hindistan cevizi ve soya gibi malzemelerden yapılan süt ürünü olmayan yoğurtlar için geçerli olmadığını da ekledi.
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