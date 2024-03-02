Olaf Scholz'dan ilginç 'TikTok' çağrısı

TikTok ve Pekin casusluk iddialarını reddediyor

Alman güvenlik kurumları, Çin hükümetiyle veri paylaşabileceği ya da kullanıcıları etkilemek için kullanılabileceği endişesiyle video paylaşım uygulamasının kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkeler geçen yıl kamu çalışanlarının Tiktok'a iş telefonlarından girmesini yasakladı.

Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin sosyal medya platformlarını kullanan gençler arasında hızlı yükselişi hükümeti endişelendirdi.Bu sene genel ve bölgesel seçimlere gidecek ülkede Şansölye Olaf Scholz TikTok'a yöneltilen tüm casusluk suçlamalarına ve güvenlik uyarılarına rağmen Alman hükümetinin Çin kökenli sosyal medya platformunda hesap açmasını istediğini söyledi.Sosyal medya platformlarında önemli bir takipçi kitlesine sahip olan AfD, ana akım partilerin iki katından daha fazla Facebook abonesine, 10 kat daha fazla YouTube abonesine sahip. Partinin TikTok'taki videoları ise diğer partilerin videolarından 10 kat daha fazla izleniyor.TikTok'un sahibi olan ByteDance güvenlik uyarılarının yersiz olduğunu, uygulamanın diğerlerinden daha fazla bilgi toplamadığını belirterek casusluk için kullanıldığı iddialarını reddediyor.Federal basın ofisi üyelerinin uygulamaya devlet telefonlarından erişemediğini belirten bir hükümet sözcüsü ise platforma yönelik tüm "haklı" eleştirilere rağmen Tiktok'un özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanıldığının kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.