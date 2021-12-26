Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet bu sefer Erdoğan'ı çok kızdıracak: İzin çıkmadı /26 Aralık 2021 10:37

Diyanet bu sefer Erdoğan'ı çok kızdıracak: İzin çıkmadı

Din İşleri Yüksek Kurulu fetvacısı, yeni sistemin “vadeli mevduata” ilişkin hükümlere tabi olduğunu, bu sistemde de faiz tahakkuk ettirildiğini belirtti.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından “vadeli mevduatın haram olduğu” yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de “haram” fetvası verdi. Yeni sistemin de “vadeli mevduata” ilişkin hükümlere tabi olduğunu, bu sistemde de faiz tahakkuk ettirildiğini belirten Din İşleri Yüksek Kurulu fetvacısı, “Sakıncılı, haram” dedi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirmesine ilişkin kasımdaki “Nas ortada. Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız” açıklamasının ardından 19 Aralık’ta da “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti. Ancak Türk Lirası’nın yüksek değer kaybının önlenmesine ilişkin yeni ekonomik tedbirleri açıklayan Erdoğan, kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini duyurmuştu. Ardından ise Diyanet’in, vadeli mevduat hesabına ilişkin “Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı. Mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır” fetvası gündeme gelmişti.

‘SONUÇTA FAZLALIK’

Diyanet, bu kez de yeni sisteme ilişkin fetva verdi. Diyanet’in telefonla fetva hizmeti verdiği ALO 190 Fetva Hattı üzerinden “Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı kullanmanın dini hükmü”ne yanıt verildi. Diyanet’in vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvanın anımsatıldığı yanıtta, “Aynı fetva geçerli. Dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalıda da. Sonuçta banka fazlalık veriyor, yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet bu sefer Erdoğan'ı çok kızdıracak: İzin çıkmadı Sonraki Haber >>

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:48