Diyanet bu sefer Erdoğan'ı çok kızdıracak: İzin çıkmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından “vadeli mevduatın haram olduğu” yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de “haram” fetvası verdi. Yeni sistemin de “vadeli mevduata” ilişkin hükümlere tabi olduğunu, bu sistemde de faiz tahakkuk ettirildiğini belirten Din İşleri Yüksek Kurulu fetvacısı, “Sakıncılı, haram” dedi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirmesine ilişkin kasımdaki “Nas ortada. Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız” açıklamasının ardından 19 Aralık’ta da “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti. Ancak Türk Lirası’nın yüksek değer kaybının önlenmesine ilişkin yeni ekonomik tedbirleri açıklayan Erdoğan, kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini duyurmuştu. Ardından ise Diyanet’in, vadeli mevduat hesabına ilişkin “Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı. Mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır” fetvası gündeme gelmişti.







‘SONUÇTA FAZLALIK’





Diyanet, bu kez de yeni sisteme ilişkin fetva verdi. Diyanet’in telefonla fetva hizmeti verdiği ALO 190 Fetva Hattı üzerinden “Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı kullanmanın dini hükmü”ne yanıt verildi. Diyanet’in vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvanın anımsatıldığı yanıtta, “Aynı fetva geçerli. Dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalıda da. Sonuçta banka fazlalık veriyor, yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram” denildi.