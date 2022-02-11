Diyanet Erdoğan’ın emrini mi bekliyor? Kripto para şu an caizdir diyemiyorlarmış

ŞU ANDA DİYEMİYORLARMIŞ!..





FARZ BİLE OLUR





Erbaş’ın sözleri dolaşıma girdiği sosyal medyada viral oldu. Erbaş’ın konuşmasına gelen yorumlardan biri şöyle: “Güzel bir vergilendirme, Diyanet’e de güzel bir pay verilirse farz bile olur.”













TARTIŞMALI FAİZ FETVASI





Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş, A Haber’de katıldığı canlı yayında kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya cevap verdi.Kripto paralara caiz denilemeyeceğini belirten Ali Erbaş, “Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz” dedi.DİB’in, daha önce de TOKİ’nin diğer projelerinden farklı olarak devlet bankaları üzerinden sağlanan faizli kredilerle satılacak projesine verdiği fetva da tartışma konusu oldu. Aylık 0,49’luk bir faizle 100 bin vatandaşa sunulacak projeye, Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan, “Sosyal konut projesinden yararlanmak caizdir” fetvası geldi. Fetva, muhafazakar camiada tartışmalara neden oldu.