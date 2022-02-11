Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet Erdoğan’ın emrini mi bekliyor? Kripto para şu an caizdir diyemiyorlarmış /11 Şubat 2022 11:23

Diyanet Erdoğan’ın emrini mi bekliyor? Kripto para şu an caizdir diyemiyorlarmış

Günlük siyasi tartışmalara giren, aldığı iktidar yanlısı tavır ile tepkilerin odağı olan Diyanet’in kripto para fetvası da tartışma konusu oldu. Tartışmalı faiz fetvasından sonra Erbaş’ın kripto paralar için “Şuan caizdir değildir diyemiyoruz” sözleri de tepki topladı.

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş, A Haber’de katıldığı canlı yayında kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya cevap verdi.

ŞU ANDA DİYEMİYORLARMIŞ!..

Kripto paralara caiz denilemeyeceğini belirten Ali Erbaş, “Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz” dedi.

FARZ BİLE OLUR

Erbaş’ın sözleri dolaşıma girdiği sosyal medyada viral oldu. Erbaş’ın konuşmasına gelen yorumlardan biri şöyle: “Güzel bir vergilendirme, Diyanet’e de güzel bir pay verilirse farz bile olur.”




TARTIŞMALI FAİZ FETVASI

DİB’in, daha önce de TOKİ’nin diğer projelerinden farklı olarak devlet bankaları üzerinden sağlanan faizli kredilerle satılacak projesine verdiği fetva da tartışma konusu oldu. Aylık 0,49’luk bir faizle 100 bin vatandaşa sunulacak projeye, Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan, “Sosyal konut projesinden yararlanmak caizdir” fetvası geldi. Fetva, muhafazakar camiada tartışmalara neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet Erdoğan’ın emrini mi bekliyor? Kripto para şu... Sonraki Haber >>

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Elektrik faturalarının perde arkası

Elektrik faturalarının perde arkası

Kim bu polis?

Kim bu polis?

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Yeliz’den güldüren savunma

Yeliz’den güldüren savunma

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:45