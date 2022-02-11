Gramla salatalık, boş baklava…

Bu arada soğuyan havalarla birlikte gıda ürünlerinde de fahiş fiyat artışları yeniden başladı. Ekonomik krize sıcaklıklarının düşmesi de eklenince pazar tezgahlarındaki fiyatlar büyük oranda yükseldi.









PAZARDA GRAMLA SATIŞLAR





Bir çok yerde temel gıda ürünleri artık gram ile satılıyor. Market ve bakkallarda fiyatların yüksek olması, vatandaşları “daha uygun” olduğu için mahalle pazarlarına yöneltti. Ancak mahalle pazarlarında da fiyatlar marketleri aratmıyor.









Sözcü’de yer alan habere göre, pazarlarda salatalık kilosu 30, biber 20-25, patlıcan 30, kabak 20 liraya kendine yer buluyor.









ŞİMDİ DE BOŞ BAKLAVA





Türkiye uzun bir süredir fahiş elektrik ve doğalgaz faturalarını konuşuyor. Faturasını ödeyemeyen vatandaş sokağa dökülürken esnafta fatura teşhirciliğine başladı.Pazar tezgahlarında yer alan etiketlerde meyve ve sebze fiyatları artık kiloyla değil, gramla yazılmaya başlandı.Fiyatlar böyle olunca tezgahlardaki etiketler de değiştirilmeye başlandı. Esnaf etiketlere kilo fiyatını değil, gram fiyatını yazmaya başladı. Birçok sebze 250-400 veya 500 gram fiyatıyla etiketleniyor.Krizle baş etmek isteyen esnaf yeni yollar arıyor. Kötü gidişten tatlıcılarda nasibi aldı. Odatv’de yer alan habere göre, artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yükselen yağ, un, şeker ve fıstık fiyatları da eklenince baklavanın dilimi artık 10 TL’den başlıyor.Fındıklısı, fıstıklısı ve cevizlisi başta olmak üzere onlarca çeşidi bulunan baklavanın yeni bir çeşidi daha türedi. İçinde herhangi bir şey bulunmayan sadece şerbetli yufkadan ibaret baklavalar satılmaya başlandı. Kilosu 19.90’dan satılan içi boş baklavalar vatandaştan büyük ilgi görüyor.Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken AKP ve Saray sessizliğini sürdürüyor. Fiyatları protesto eden vatandaş sokağa dökülmüşken Saray’dan ise henüz pahalılık ve fahiş faturalar için bir hamle gelmedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fatura önerileri karşısında da sessizlik bozulmazken, Kılıçdaroğlu’na Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tehdit dolu mesajlar geldi.