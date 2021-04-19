Diyanet’in yurt dışına gönderdiği 20 kişi de Türkiye’ye dönmedi

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin “hizmet damgalı” pasaportla eğitim için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün dönmemesi skandalının bir benzerinin Tunceli’de yaşandığı ortaya çıktı.





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışına “Alevi dedesi” gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişiden 20’sinin yurda dönmediği ve gittikleri ülkeye iltica ettiği anlaşıldı.





Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt’un yaptığı “Bunlar dede vasfını taşımıyor.” şeklindeki suç duyurusuna takipsizlik veren savcılık, “Kamu görevlilerinin suç yok.” dedi. 20 kişiden 7’si hakkında terör, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan dava ve soruşturmalar olduğu da tespit edildi.





15 ŞUBAT 2018’DE TUNCELİ VALİLİĞİ’NDE MÜLAKATA GİRDİLER





Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem ve Hızır aylarında Alevilikle ilgili yurt dışında bilgi vermesi için Tunceli’de 2018’de Alevi dedelerini Almanya başta olmak üzere Fransa ve Hollanda gibi ülkelere gönderme kararı aldı. Gönderilecekler Tunceli Valiliği’nde 15 Şubat 2018’de mülakata alındı.





Mülakatı geçenler arasında o tarihte 15 yaşında olan 2003 doğumlu Direnç Gül de yer aldı. Mülakat komisyonunda Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt, İl Müftüsü ile iki Vali Yardımcısı görev aldı.





Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, komisyondan geçen bazı isimlerin dede vasfını taşımadıklarını belirterek, buna karşı çıktı. Ancak valilik kararıyla bu kişilerin gri pasaportla Almanya’ya gönderilmesine onay çıktı.