Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, çantasını polise taşıttı

Diyanet içinde “Hanımefendi” şeklinde hitap edildiği, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiği, çalışmalar hakkında “bilgi aldığı”, “ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri” olarak bilinen huzur dersleri adıyla dersler vermesiyle gündeme gelen Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş bu kez de koruma polisine taşıttığı çantasıyla dikkat çekti.





Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, çantasını koruma polisine taşıttı.





İl ve ilçe müftülükleri ziyaretlerinden paylaşılan görsellerde, Erbaş’ın çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerinde ya da yürüdüğü sırada çantasının, yanındaki koruma polisi tarafından taşıdığı görülüyor. Söz konusu görüntülerin, Diyanet personeli arasında da tepkilere neden olduğu öğrenildi.







Erbaş, ayrıca ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı logolu eşyaları hediye ediyor.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da polis korumasının kendisine şemsiye tutması ile tepki çekmişti.





Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a şemsiye tutan komutan ise bu nedenle görevden alınmıştı.