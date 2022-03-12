Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı'nın Londra'da ev aradığı iddia edildi /12 Mart 2022 17:11

Diyanet İşleri Başkanı'nın Londra'da ev aradığı iddia edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Londra’dan ev alma girişiminde olduğu öne sürüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngiltere’nin başkenti Londra’dan ev alma girişiminde olduğunu öne sürdü. 

Konuya dair sosyal medyada paylaşımda bulunan Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda iddiayı yalandı.
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