İstanbul'da '1 Mayıs' ablukası!

BirGün'de yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nin 'güvenlik tedbirleri' kapsamında Taksim Meydanı merkezli birçok noktada güvenlik önlemi artırılırken, akşam saatlerinde ara sokaklara yerleştirilmek üzere bariyerler hazırlandı.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok noktada araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Harbiye ve Feriköy civarında güvenlik tedbirlerini artırdı. İlçe ekipleri, akşam 19.00'a kadar 8 noktada sabit, 8 mahallede ring ekipleri olmak üzere denetimlere devam edecek.Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde yer alıyor.İktidarın 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı yasaklama kararına rağmen meydana çağrılar sürüyor.Taksim Meydanı’nda düzenlenecek 1 Mayıs kutlamaları için iki ayrı yürüyüş kolu belirlendi. Beşiktaş ve Saraçhane’de buluşacak birçok emek meslek örgütü, siyasi parti, sendika ve topluluklar bu iki güzergâhtan Taksim’e çıkmak için yürüyecek. DİSK, TMMOB ve TDB Saraçhane’de buluşmak için çağrı yaparken KESK, TTB ve DEM Parti Beşiktaş’ta bir araya gelecek.SOL Parti, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi’nin İstanbul İl örgütleri ise sosyalistlere Saraçhane’de buluşma çağrısı gerçekleştirdi. ‘‘Saat 10.00’da Saraçhane’de buluşuyoruz’’ denilen açıklamada Türkiye’nin derin bir krizden geçtiği belirtilerek, emekçilerin yoksulluk ve açlıkla boğuştuğu hatırlatıldı.