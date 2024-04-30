Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın sus payı davası: Para cezası verildi /30 Nisan 2024 18:46

Trump'ın sus payı davası: Para cezası verildi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bir süredir gündemde olan sus payı davasında karar çıktı.

SHABER3.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump New York'taki sus payı davası yeniden görülmeye başlanırken, davaya itaatsizlikten 2.000 dolar ve sus payı kararını ihlal etmekten 8.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Trump'ın sus payı davasıyla ilgili tanıklar, jüri üyeleri ve diğer bazı kişiler hakkında kamuoyuna açıklama yapmasını eleştiren yargıç, Trump'ın bunu tekrar ihlal etmesi durumunda hapse atılabileceği uyarısında bulundu.

Yargıç Juan Merchan'ın kararı, Trump'ın davasının New York'ta, eski ABD başkanının bir seks skandalını örtbas ederek 2016 seçimlerini etkileme planına dahil olduğu iddia edilen hesaplara aşina bir bankacının ifadesiyle devam edeceği sırada geldi.

Cumhuriyetçilerin 2024 başkanlık seçimlerindeki adayı Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'a 2006 yılında Trump ile yaşadığını söylediği bir cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında yapılan 130.000 dolarlık ödemeyi gizlemek için iş kayıtlarında tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Trump suçsuz olduğunu ve gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğini reddetti.
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