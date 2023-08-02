Diyanet İşleri Başkanlığı, açık şekilde Kürt düşmanlığı yapıyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kobani davasına katılma talebiyle yazdığı dilekçeye tepki gösterdi.



Twitter hesabından açıklama yapan Beştaş, "Kobanê Kumpas Davasına katılma talebi ile yazdığı dilekçede kendisini 'Toplumu doğru bilgilendirmekle yükümlü, barış ve huzura katkı sağlayan saygın bir kurum" olarak ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı, tam tersine saygın değil aleni şekilde toplumdan değil iktidardan yana taraf ve duyguları istismar eden bir kurumdur. Suçluların yanındadır. Bu ikiyüzlülüğü anlatmaya devam edeceğiz" dedi.



Beştaş şöyle devam etti:



"2021'de verdiği dilekçede camilere zarar verildi diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, daha sonra yargılanan siyasetçiler üzerinden Kobanê Kumpas Davasına katılma talebinde bulunarak "toplumun dini değerlerini temelden sarsıldı" diyor. Hayır sarsılan sizin yalan dolanlarınız. Sarsılan sizin yalanlarınızdır. Sarsılan, sizin talan, çocuk istismarı, hukuksuzluklar karşısında suskunluğa bürünen ikiyüzlülüğünüzdür.



Kobanê Kumpas Davasına katılma talebi ile yazdığı dilekçede kendisini 'Toplumu doğru bilgilendirmekle yükümlü, barış ve huzura katkı sağlayan saygın bir kurum" olarak ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı, açık şekilde Kürt düşmanlığı yapmaktadır. Bunu herkes görmelidir. Yargılanan siyasetçiler bizim onurumuzdur."