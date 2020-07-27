Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet sitesinden tartışmalı hutbenin 'lanet' kısmı çıkarıldı /27 Temmuz 2020 11:05

Diyanet sitesinden tartışmalı hutbenin 'lanet' kısmı çıkarıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açıldığı Cuma namazında okuduğu hutbenin tartışmalı 'lanet' kısmı resmi web sitesinden çıkarıldı.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da okuduğu Cuma hutbesinde "lanet" kısmı Diyanet'in web sitesinden kaldırıldı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldığı Cuma namazında Erbaş, elinde kılıçla "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar," demişti. Erbaş'ın Atatürk'ün de imzasının bulunduğu karara atıf yaparak lanet okuması tartışma yaratmıştı.

Erbaş, canlı yayınlanan programdaki okuduğu ifadelere yönelik eleştirilerin ardından Hürriyet gazetesine bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Uğramıştır" demedim, "Çiğnerse lanete uğrar" dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir."

Son olarak da Diyanet'in resmi web sitesindeki Cuma hutbesinin yazılı olduğu sayfadan 'lanet' kısmı çıkarıldı. Diyanete bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hutbede artık "lanet" kısmı yer almıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet sitesinden tartışmalı hutbenin 'lanet' kısmı... Sonraki Haber >>

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:33:21