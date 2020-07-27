Diyanet sitesinden tartışmalı hutbenin 'lanet' kısmı çıkarıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da okuduğu Cuma hutbesinde "lanet" kısmı Diyanet'in web sitesinden kaldırıldı.





Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldığı Cuma namazında Erbaş, elinde kılıçla "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar," demişti. Erbaş'ın Atatürk'ün de imzasının bulunduğu karara atıf yaparak lanet okuması tartışma yaratmıştı.





Erbaş, canlı yayınlanan programdaki okuduğu ifadelere yönelik eleştirilerin ardından Hürriyet gazetesine bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Uğramıştır" demedim, "Çiğnerse lanete uğrar" dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir."





Son olarak da Diyanet'in resmi web sitesindeki Cuma hutbesinin yazılı olduğu sayfadan 'lanet' kısmı çıkarıldı. Diyanete bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hutbede artık "lanet" kısmı yer almıyor.

