Diyanet 'torpille' personel alacağını duyurdu

Son dönemdeki uygulamaları ve tartışmalı açıklamalarla eleştirilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yeni bir adım daha geldi.



Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan 30 kişilik kadroya atama yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilanda, yazılı sınav yapılmayacağı, sözlü sınav (TORPİL ve KAYIRMACILIKLA) sonucuna göre açıktan atama yapılacağı duyuruldu.



Adayların kurumun web sitesinden sözlü sınav (TORPİL) için ön başvuru yapabileceği belirtilen duyuruda bir başka aşama dikkat çekti. Adayların, ön başvurularını onaylatmak için bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen(!) müracaat etmeleri şartı konuldu.



Diyanet, Ankara’daki merkez teşkilatında “Genel İdare Hizmetleri” sınıfında, “prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker ve ışıkçı” ünvanlarında toplam 30 kişi alacak. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının üç katı aday çağrılacak.



SUNUCU İÇİN ÖZEL ŞART



Adaylardan ünvanlarına göre yükseköretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranıyor ancak sadece spikerlik için özel bir ayrıcalık dikkat çekti. Spiker ünvanına başvuru yapacak adaylar için 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belge yeterli olacak.



2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a çıkarmıştı.