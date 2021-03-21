Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'a bağlı Şenyayla bölgesi Muş'a verildi /21 Mart 2021 10:12

Diyarbakır'a bağlı Şenyayla bölgesi Muş'a verildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş’a bağlanmasına karar verilmesiyle, Diyarbakır’ın il sınırı değişti.

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Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş’a bağlanmasına karar verildi.

Erdoğan imzalı 3677 karar sayısı ile yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Alaca Mahallesi'nde Şenyayla olarak bilinen, Muş-Diyarbakır il sınırı olan Berroşk Komları, Gencuk ve Misur derelerinin kesişim noktasından Billur Deresi'ni takiben Pizar Tepe, 2047 rakımlı Kartal Tepe, Seğla Tepe, Gelyememi Deresi, Vorikamera Tepe güney eteklerinden Muhammetemin Deresi'nden Orta Deresi'nin dere yatağını takiben Murat Nehri ile birleştiği yer arasında kalan bölgenin Muş iline bağlanmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
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