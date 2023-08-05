Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da vahşet: Çöp depolama alanında onlarca ölü köpek bulundu /05 Ağustos 2023 21:04

Diyarbakır'da vahşet: Çöp depolama alanında onlarca ölü köpek bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında çöp poşeti içerisinde hayvan bedenleri bulundu.

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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında onlarca sokak köpeğinin öldüğü ve bazılarının çöp poşeti içerisine konularak belediyenin çöplüğüne atıldığı ortaya çıktı. Köpeklerin kim yada kimler tarafından öldürüldüğü bilinmiyor.

Depolama alanında bulunan yüzlerce köpek ise yiyecek ve susuzluktan kırılıyor. Su ve yiyecek bulamayan köpekler Diyarbakır’ın kavurucu sıcağında kaderlerine terk edildi.

Amida Haber’e konuşan HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, çekilen görüntülerin dehşet verici olduğunu söyledi. Belediyeye ait çöp depolama alanında yüzlerce hayvanın olduğunu dile getiren Ekmekçiler, “Bazı hayvanları öldürüp çöpe atmışlar. Bu hayvanlar hasta mı yoksa birileri tarafından mı öldürüldü bilmiyoruz. Ama belediyenin çöp depolama alanında yüzlerce köpek var, hepsi yiyecek ve susuzluktan ölecek. Diyarbakır’ın bu kavurucu sıcaklarında nefes bile almak zor. Konuyu defafalarca belediyeye ilettik ama ilgilenen olmadı” dedi.
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