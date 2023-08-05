Samanyolu Haber /Dünya / 'Nijer'deki darbeciler Wagner'den yardım istedi' iddiası /05 Ağustos 2023 20:55

'Nijer'deki darbeciler Wagner'den yardım istedi' iddiası

Soufan Center bölge uzmanlarından Nasr, Nijer'de darbe yapan cuntadan bir yetkilinin Mali'de Rus paralı asker grubu Wagner'in temsilcileriyle görüştüğünü iddia etti.

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Batı Afrika ülkesi Nijer'de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği öne sürüldü. Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.

ECOWAS, CUNTAYA BİR HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor. Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.

WAGNER'DEN 'ÜLKEYE DÜZEN GETİRELİM' TEKLİFİ

Nijer'deki duruma ilişkin 28 Temmuz'da açıklama yapan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin' askeri darbenin 'iyi haber' olduğunu ileri sürerek Wagner savaşçılarının ülkeye 'düzen getirebileceğini' iddia etmişti.

Wagner ile bağlantılı olduğu ifade edilen bir Telegram kanalından yayınlanan sesli mesajda, Prigojin'in darbede dahlinin olmadığını söylediği, fakat darbeyi 'Batılı sömürgecilerden gecikmiş bir özgürleşme olarak' nitelendirdiği belirtilmişti. Prigojin, "Nijer'de olan, Nijer halkının sömürgecilere karşı mücadelesinden başka bir şey değil" iddiasında bulunulmuştu. Darbeyle birlikte halkın 'etkin bir biçimde bağımsızlığını kazandığını' da ileri süren Prigojin, "Gerisi, şüphesiz Nijer vatandaşlarına ve yönetimin ne kadar etkin olacağına bağlı. Ama asıl mesele şu: Sömürgecilerden kurtuldular" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.
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