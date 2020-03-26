Doğan Grubu medyaya geri mi dönüyor? Açıklama geldi

Doğan Grubu yaptığı açıklamada, medyaya geri dönmenin planları arasında bulunmadığı vurgulandı.





Doğan Grubu’nun elindeki tüm medya organları 2018 yılında 916 milyon dolarlık satışla Demirören ailesine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde ise medya kulislerinde Aydın Doğan’ın dijital medya ile ses getiren bir dönüş yapacağı iddiası dolaşmaya başlamıştı.





İşte o iddialar için bugün Doğan Grubu’ndan resmi bir açıklama geldi.





Doğan Holding Kurumsal İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Doğan Grubu, 2018 yılında almış olduğu karar ile medya sektöründen büyük ölçüde çıkmıştır. Medyaya geri dönmek, Grubun planları arasında kesinlikle yer almamaktadır. Haberde iddia edildiği gibi Aydın Doğan’ın veya Doğan Grubu’nun dijital veya geleneksel medya alanında yatırım planı veya düşüncesi bulunmamaktadır.





Doğan Grubu bugün 60’ıncı yılını geride bırakan, köklü geçmişe sahip enerji, akaryakıt perakendesi, sanayi, otomotiv, finans, internet-eğlence gibi birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin en değerli yatırım holdinglerinden biridir. 60 yıldır olduğu gibi hem mevcut işleriyle, hem yeni yatırım alanlarıyla Türkiye’ye ve Türk ekonomisine değer katmaya devam edecektir."