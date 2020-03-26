Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan'dan Fatih Terim mesajı /26 Mart 2020 22:42

Arda Turan'dan Fatih Terim mesajı

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in eski öğrencilerinden olan Arda Turan, tecrübeli teknik adam ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

SHABER3.COM

Futbolcu Arda Turan, Koronavirüs'e yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fatih Terim'in Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayımlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.

Turan, Terim'e tanı konduktan sonra "Aslan Hocam Fatih Terim’e Abdürrahim abi ve sevgili eşine Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diliyorum... Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığında üstesinden gelecektir.Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir..Hep beraber önlemlere uyalım; bu mücadeleyi beraber kazanacağız..." diye yazmıştı.

Turan, son yaptığı paylaşımda da EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve "Dokunsalar ağlayacağım" yazarak kalp ifadeleri koydu. 

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