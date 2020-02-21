Piyasa şokta: Dolar 6,10 TL!

SAMANYOLUHABER- Hazine Bakanı Berat Albayrak "Türkiye ekonomisi sapasağlam." dediği gün dolar 6,10 TL eşiğini de aştı.





Bugün sabah saatlerinde 6,1136 TL'ye kadar yükselen dolar Türkiye saati ile 12:10'da 6,1064 TL'den satılıyor. Aynı dakikalarda euro 6,6037 TL oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 320 liraya, çeyrek altının fiyatı ise 524 liraya çıktı.





Cumhuriyet altını 2 bin 158 TL'den satılıyor. Altının ons (31,1 gram) fiyatı 1.632 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.





TÜRKİYE, İDLİB'DE RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA





Suriye'nin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Esed muhaliflerinin İdlib şehrinin güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle dün akşam piyasalardaki satışlar hızlandı.





Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi ve küresel piyasalarda Koronavirüs endişeleri de kur üzerinde baskı yapan diğer faktörler olarak öne çıkıyor.







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BİST'i 120 bin puanın üzerine çıkarmak için Varlık Fonu üzerinden alım yapıldığı iddiaları karşısında sessiz. BİST grafiği suni alımları ele veriyor.





Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi düne göre daha sakin olmakla birlikte düşüş ile yükseliş arasında gidip geliyor. Dün seans içinde düşüş yüzde 4'e yaklaşmış, bankacılık endeksinde de satışlar yüzde 3,8'e ulaşmıştı.





10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 4,15 artışla 12,05'e yükselirken, 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 11,39'a yükseldi.



DOLAR 6,20 TL'YE GÖZ KIRPIYOR





Işık FX'in bilgi notunda şu tespitlere yer verildi: "Teknik anlamda dolarda 6,10 TL direnç seviyesinin üzerinde fiyatlamalar görmekteyiz. Bu noktanın üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla beraber 6,140, 6,175 ve 6,20 seviyeleri takip edilebilir." değerlendirmesini yaptı.





Bu akşam kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak. Türkiye'nin "Yatırım yapılabilir ülke" liginin iki basamak altında olan notunda değişiklik beklenmiyor.

