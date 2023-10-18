Dolar en yüksek seviyesini gördü!

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0050 liradan, Euro 29,6630 liradan güne başladı. Sabah saatlerinde 28.25190 seviyesini gören dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Serbest piyasada 28,0030 liradan alınan dolar, 28,0050 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,9180 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR





Küresel piyasalarda, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısı güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamalar da belirsizlikleri artırıyor.





İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.





Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.





Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Robert Holzmann enflasyon konusunda henüz yeterince yol almadıklarının altını çizerken, ECB, bankalara gayrimenkul sektörüne daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.





Analistler, söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarında ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını kaydetti.





Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,7 artışla beklentileri aştı.





Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.





Asya pay piyasaları yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'in beklentilerin üzerindeki büyüme verileri de risk iştahının artmasına yardımcı olmadı.





Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüyerek yüzde 4,5'lik beklentileri geride bırakırken, ülkede sanayi üretimi de eylülde yıllık bazda yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 5,5 artarak öngörüleri aştı.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:





• 10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu





• 12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı TÜFE





• 15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri





• 21.00 Fed'in Bej Kitap Raporu