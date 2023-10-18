Almanya mültecileri çalışmaya zorlayacak

Sığınmacı konusunda kapasitelerini doldurduklarını belirten Almanya’da birçok belediye, mültecilerin zorunlu olarak çalıştırılması yönünde federal hükümetten düzenleme yapması çağrısında bulunmuştu. Federal Çalışma Bakanlığı da bu yönde harekete geçti. Bakanlığın mültecileri iş hayatına kazandırma programına göre üç önemli adım atılacak. Uyruğuna bakılmadan ülkeye kabul edilen tüm mülteciler için geçerli olacak üç öncelik şunlar;

• İş Ajansları, Ukraynalılarla ‘işbirliği planları’ hazırlayacak. Yani mültecinin hangi niteliklere sahip oldukları ve iş bulmada ne gibi engeller olduğu incelenip rapor hazırlanacak.

• Mülteciler altı haftada bir iş bulma kurumu ile bir görüşme yapacak. İlerleme gözden geçirilecek ve iş bulma yolundaki diğer adımlar belirlenecek.

• Mültecilere iş bulmaları gerektiği açıkça bildirilecek. Mültecilerin iş bulma konusunda kendi çabalarını göstermeleri konusunda irade ortaya konacak. Aksi halde yaptırım tehdidi yapılacak ve gerekirse verilen maddi desteklerde kesintiye gidilecek.



