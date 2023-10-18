Almanya mültecileri çalışmaya zorlayacak

Sığınmacı konusunda kapasitelerini doldurduklarını belirten Almanya’da birçok belediye, mültecilerin zorunlu olarak çalıştırılması yönünde federal hükümetten düzenleme yapması çağrısında bulunmuştu. Federal Çalışma Bakanlığı da bu yönde harekete geçti. Bakanlığın mültecileri iş hayatına kazandırma programına göre üç önemli adım atılacak. Uyruğuna bakılmadan ülkeye kabul edilen tüm mülteciler için geçerli olacak üç öncelik şunlar;
• İş Ajansları, Ukraynalılarla ‘işbirliği planları’ hazırlayacak. Yani mültecinin hangi niteliklere sahip oldukları ve iş bulmada ne gibi engeller olduğu incelenip rapor hazırlanacak.
• Mülteciler altı haftada bir iş bulma kurumu ile bir görüşme yapacak. İlerleme gözden geçirilecek ve iş bulma yolundaki diğer adımlar belirlenecek.
• Mültecilere iş bulmaları gerektiği açıkça bildirilecek. Mültecilerin iş bulma konusunda kendi çabalarını göstermeleri konusunda irade ortaya konacak. Aksi halde yaptırım tehdidi yapılacak ve gerekirse verilen maddi desteklerde kesintiye gidilecek.
DİĞER ÜLKELERDE DURUM FARKLI
Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ukrayna’dan gelen mültecilerin sadece yüzde 17’sinin Almanya’da çalıştığı belirtilirken, diğer Avrupalı ülkelerinde durumun çok farklı olduğu ifade edildi. Araştırmaya göre Ukraynalıların Hollanda’da işgücüne katılım oranı yüzde 70, Polonya’da ise yüzde 66 olarak tespit edildi. Danimarka’da bu oran yüzde 53, Çek Cumhuriyeti’nde ise yüzde 50 oldu. Almanya’da sığınmacı Ukraynalılar, Almanya’ya gelir gelmez ‘Bürgergeld’ (Yurttaş Parası) almaya hak kazanıyor ve hemen çalışmalarına izin veriliyor. Yaklaşık 480 bin çalışabilir yetişkin Ukraynalının ise yerleştirilmek amacıyla iş merkezlerine kayıtlı olduğu ifade edildi. Araştırmada, 100 binden fazla Ukraynalının uyum kurslarında en azından günlük hayatta iletişim kurabilecek kadar Almanca öğrendiği belirtildi. Önümüzdeki aylarda ise 100 bin Ukraynalı daha Almanca kurşunu tamamlayacak.
Bild gazetesine konuşan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Dayanışma gösteren ve göstermekte olan Almanya, Ukrayna’dan yüz binlerce mülteciyi kabul etmiştir. Aynı zamanda ekonomimiz de işgücü ve kalifiye eleman arıyor. Bu nedenle, entegrasyon kursunu tamamlayan ve burada kalıcı olacak kişilerin daha hızlı şekilde işe girmelerini sağlamak için şimdi bir ‘turbo-entegrasyon’ başlatıyoruz” dedi.