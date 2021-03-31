Dolar, euro ve altında son durum

TCMB başkanının görevden alınmasına ilk tepki olarak 22 Mart’ta 8.4850’ye yükseldikten sonra 8’in altına inen dolar/TL, dün hızlanan satışlarla tekrar 8.43’e kadar çıktı.

Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası uygulayan ve faizleri yükselten TCMB başkanının görevden alınmasının ardından Türkiye’de ekonomi politikalarına olan güven kaybıyla kur ve faizler sert yükselirken, borsa da değer kaybetmişti.

KAVCIOĞLU’NDAN FAİZ MESAJI

TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamalarında politika faizi olarak bir haftalık repo faizini kullanmaya devam edeceğini, olağanüstü toplantıyla ani bir indirim kararı almayacağını açıklarken nisandaki toplantıya faiz indirimi önyargısı ile yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.





Kavcıoğlu dün yaptığı kısa konuşmada da enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşacağını ifade etti.





EYLEMLERİN GÖRÜLMESİ GEREKİYOR

Bir portföy yöneticisi, 'Yeni TCMB başkanı söylemesi gereken her şeyi aslında söyledi. Buna rağmen artık eylemlerin görülmesi gerekiyor ve bir sonraki PPK'ya 15 gün var. Yurtdışında ise ABD faizleri yükselişine inişli çıkışlı da olsa ara vermeden devam ediyor, bunun baskısını yaşıyoruz' dedi.





Bir önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal döneminde 540 baz puanın üzerindeki seviyeden 300’ün altına kadar gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 17 baz puan artışla 481 baz puandan kapandı.





ABD GETİRİLERİ YÜKSELİYOR

ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolayısıyla getirisi yükselen dolardaki değer artışı, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmayı sürdürdü.









TL bir haftalık dönemde yüzde 4.8 ile benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. TL’nin merkez bankası başkanının değiştiği 20 Mart’tan bu yana kaydettiği değer kaybı ise yüzde 15’in üzerinde.







