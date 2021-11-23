Samanyolu Haber /Gündem / Dolar fırladı Apple mağazasında satışlar durduruldu /23 Kasım 2021 22:04

Dolar fırladı Apple mağazasında satışlar durduruldu

Gün içinde zirveye çıkan dolar kuru sonrasında Apple'ın çevrimiçi mağazasındaki satışların durdurulduğu belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre bugün 13,50 TL'ye dayanan dolar kurunun ardından Apple, çevrimiçi mağazasındaki satışları durdurdu.

Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, avro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine gelmişti. 

TL'nin değer kaybının ardından Apple, çevrimiçi satış kanalında mac, iPad, Watch, AirPods, iPhone satışlarını durdurdu.



İlk olarak iPhone 11 satışlarını durduran şirket, "satın alım" işlemini tüm ürünler durdurma kararı aldı.




Çevrimiçi mağazada ürün seçimi yapıldığı zaman ise "Şu Anda Mevcut Değil" yazıyor.

Apple tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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