Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kameraların karşısına geçti ama... /23 Kasım 2021 22:34

Erdoğan kameraların karşısına geçti ama...

Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi konusuna değinmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında konuştu.

Konuşmasına, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamd olsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde en önemli mesele okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamd olsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI 

Öğretmenlerin sıkıntılarını kendi sıkıntıları gibi görerek, şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, "Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı, 2002 yılında 470 lira iken, Temmuz 2021 itibariyle 5 bin 100 liraya yükseldi. Nereden nereye. Öğretmenlere 3600 ek gösterge olmak üzere yeni hakları hayırlı olsun" görüşünü dile getirdi.
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