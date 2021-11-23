Merkez Bankası önünde toplandılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.





"HÜKÜMET İSTİFA"





Türkiye İşçi Partisi (TİP) destekçileri ise Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Batırdınız, yargılanacaksınız. Hükümet istifa” pankartı açıldı.





TİP destekçileri tarafından yapılan açıklamada "T.C Merkez Bankası İstanbul Şubesi önünde basın açıklaması düzenliyoruz" ifadeleri kullanıldı.