Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası önünde toplandılar /23 Kasım 2021 23:22

Merkez Bankası önünde toplandılar

Kurlardaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi sonrasında bir protesto yürüyüşü düzenleyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) destekçileri, İstanbul'daki Merkez Bankası (MB) önünde basın açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor. 

"HÜKÜMET İSTİFA"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) destekçileri ise Karaköy’den yapılan yürüyüşün ardından Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Batırdınız, yargılanacaksınız. Hükümet istifa” pankartı açıldı.

TİP destekçileri tarafından yapılan açıklamada "T.C Merkez Bankası İstanbul Şubesi önünde basın açıklaması düzenliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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