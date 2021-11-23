Orhan İnandı,ilk kez hakim karşısına çıktı: 37 günlük işkenceyi gözyaşlarıyla anlattı





Mayıs ayı başında Kırgızistan’da kaçırılan ve 37 gün sonra Türkiye’de ortaya çıkarılan eğitimci Orhan İnandı ilk kez hakim karşına çıktı. İnandı’nın, yapılan işkenceler nedeniyle yaralanan sağ kolunu hala kullanamadığı görüldü.





Orhan İnandı Sincan Cezaevi’nden Sıhhiye’deki adliye sarayına getirildi. Hakim karşısına çıkan İnandı’nın ilk sözleri “Kaçırıldığım 37 günü anlatmak istiyorum” oldu.





Mahkeme heyeti karşı çıkınca, İnandı savunmasının oradan başladığını söyleyerek anlatmakta ısrar etti. Yaklaşık 1,5 saat kaçırılma olayını anlatan İnandı’ya mahkeme heyeti sık sık müdahale etti.





Kaçırılma anı ve günler süren işkenceleri anlatırken İnandı gözyaşlarını tutamadı.





İnandı hakkında şikayetçi olan 12 kişiden 6’sı mahkemeye gelerek ifade verdi. İfade verenler İnandı’yı daha önce hiç görmediğini hakkındaki iddiaları ise sadece duyduklarını belirtti.





Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.