Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı,ilk kez hakim karşısına çıktı: 37 günlük işkenceyi gözyaşlarıyla anlattı /23 Kasım 2021 23:28

Orhan İnandı,ilk kez hakim karşısına çıktı: 37 günlük işkenceyi gözyaşlarıyla anlattı

Kırgızistan’dan MİT eliyle kaçırılarak 37 gün boyunca işkence gören eğitimci Orhan İnandı,ilk kez hakim karşısına çıktı İnandı’nın işkence gördüğü sağ kolunu hala kullanamadığı görüldü. Mahkeme heyeti işkenceyi dinlemek istemedi, Orhan İnandı 37 gün boyunca yaşadıklarını tek tek anlatarak kayda geçirdi.

SHABER3.COM


Mayıs ayı başında Kırgızistan’da kaçırılan ve 37 gün sonra Türkiye’de ortaya çıkarılan eğitimci Orhan İnandı ilk kez hakim karşına çıktı. İnandı’nın, yapılan işkenceler nedeniyle yaralanan sağ kolunu hala kullanamadığı görüldü.

Orhan İnandı Sincan Cezaevi’nden Sıhhiye’deki adliye sarayına getirildi. Hakim karşısına çıkan İnandı’nın ilk sözleri “Kaçırıldığım 37 günü anlatmak istiyorum” oldu.

Mahkeme heyeti karşı çıkınca, İnandı savunmasının oradan başladığını söyleyerek anlatmakta ısrar etti. Yaklaşık 1,5 saat kaçırılma olayını anlatan İnandı’ya mahkeme heyeti sık sık müdahale etti.

Kaçırılma anı ve günler süren işkenceleri anlatırken İnandı gözyaşlarını tutamadı.

İnandı hakkında şikayetçi olan 12 kişiden 6’sı mahkemeye gelerek ifade verdi. İfade verenler İnandı’yı daha önce hiç görmediğini hakkındaki iddiaları ise sadece duyduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Orhan İnandı,ilk kez hakim karşısına çıktı: 37 günlük... Sonraki Haber >>

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:59:35