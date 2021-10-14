Dolar kurunda bir tarihi rekor daha

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nda (PPK) gerçekleştirdiği son görevden almaların ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor.





Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüştü.





Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan ve 9 lira seviyesini aşan dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.





Saat 21.05'te 9,20 seviyesini gören Dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.





Aynı dakikalarda euro ise 10,66'dan işlem görüyor.



