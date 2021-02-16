Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kurunda son durum: Günü 7 liranın üzerinde kapattı /16 Şubat 2021 23:43

Dolar kurunda son durum: Günü 7 liranın üzerinde kapattı

Bir süredir düşüş trendinde olan dolar kurunda son olarak 7 liranın altı kayda geçmişti. 6.90 TL'ye kadar gerileyen dolar fiyatı günü 7 liranın üzerinde kapattı.

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Gün içerisinde 6,90 seviyesine kadar çekilen dolar/TL, gün sonuna doğru yeniden 7 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı haftada aşağı yönlü seyrine devam etti ve kur bugün 6,90 seviyelerine kadar indi. Ağustos ayından bu yana en düşüş seviyeyi gören dolar/TL, kapanışa doğru 7 seviyesinin üzerine çıktı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.
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