Dolar kurunda son durum: Günü 7 liranın üzerinde kapattı

Gün içerisinde 6,90 seviyesine kadar çekilen dolar/TL, gün sonuna doğru yeniden 7 seviyesinin üzerine çıktı.





Dolar/TL, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı haftada aşağı yönlü seyrine devam etti ve kur bugün 6,90 seviyelerine kadar indi. Ağustos ayından bu yana en düşüş seviyeyi gören dolar/TL, kapanışa doğru 7 seviyesinin üzerine çıktı.





Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.





Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.