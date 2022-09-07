Samanyolu Haber /Gündem / Dolar tarihi zirveye yaklaştı! /07 Eylül 2022 11:18

Dolar tarihi zirveye yaklaştı!

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2390 liradan alınan dolar 18,2410 liradan, 18,0430 liradan alınan Euro ise 18,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, Euro ise 18,05 liradan satılmıştı. Dolar/TL kuru, Aralık 2021'de 18,35 seviyesini aşarak tarihi yüksek seviyeyi görmüştü.

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İstanbul serbest piyasada dolar 18,2410 liradan, Euro 18,0450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2390 liradan alınan dolar 18,2410 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi. Dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,35 seviyesini aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile negatif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ve enerji konusundaki gelişmeler piyasalara yön vermeye devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puan artarak 56,9 ile 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu verinin ekonomik gidişata ilişkin olumlu sinyal vermesi enflasyon endişelerini güçlendirirken, para piyasalarında Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 74 ihtimalle fiyatlanmaya başladı.

Enflasyon ve ultra şahin Fed'e ilişkin korkular tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti. Dolar endeksi 110,7'yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 110,5 seviyesinde bulunuyor.

AVRUPA’DA GÖZLER ECB KARARINDA

Avrupa'da gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, yatırımcıların karar öncesinde temkinli hareket ettikleri görülüyor.

Para piyasalarında ECB'nin bölgede rekor seviyelere çıkan enflasyonun ardından tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, bölge genelinde tahvil piyasalarındaki satış baskısı derinleşiyor.

Öte yandan, Avrupa'nın enerji krizi ekonomileri olumsuz etkilemeyi sürdürürken, dün Almanya'da açıklanan verilere göre fabrika siparişleri temmuzda yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı.

ECB'nin kararına ilişkin beklentilere karşın söz konusu gelişmelerle dolar karşısında zayıflamaya devam eden Euro, dün tekrar son 20 yılın en düşüğünü test etti. Euro/dolar paritesi dün 0,9864'e kadar inmesinin ardından günü 0,9905'ten tamamladı.
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