Dolar ve Euro kuru rekor tazeledi

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybederken, piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) son bir yılda yaptığı yüzlerce düzenlemeye yeni eklediği değişiklikler ile seçim gündemi takip ediliyor.





TCMB bankacılık sektörüne önümüzdeki altı ay için mevduatta her ay yüzde 5’e kadar düzenli dövizden TL’ye dönüşüm öngören hedefler getirirken ayrıca sektörden bu hedeflere odaklanma da istedi.





Bankacılar 14 Mayıs’taki seçimleri de kapsayacak dönem için TCMB mesajlarının “döviz talebi yaratarak döviz politikasında engel oluşturmayın” mesajı olarak algılandığına dikkat çekiyor.





MERKEZ’DEN YENİ ADIM





TCMB dün de döviz talebini önlemek adına TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bankacılar ilgili sistemde ileri vadede döviz talebi olanların bugünden spot piyasada döviz talebi oluşturmamasının amaçlandığını söylediler.





Seçime yaklaştıkça bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları piyasada TL’de değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazansa da hâlâ oldukça sınırlı seviyelerde.





Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL, bu sabah 19.40 ile ile rekor tazeledi. Euro/TL’de de 21,46 ile zirveyi gördü.





SEÇİM BEKLENTİLERİ

Getirebileceği köklü değişiklikler nedeniyle seçimler ve siyasi gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.





Piyasada aksini düşünenler olsa da seçimlerin ardından kim kazanırsa kazansın daha alışılagelmiş politikaların öne çıkacağı beklentisi arttı. Bu beklentiye rağmen seçimlere kadar kamu kontrollü politikalarda değişiklik beklenmiyor.





Şu anda bankaların yüksek hacimli TL mevduata verdiği faiz yüzde 30-35 arasında yer alırken, yeni hedefleri tutturmak isteyen bankalar TL mevduat ve KKM hesaplara verdikleri faizi yükseltiyor. Üç aya kadar ortalama mevduat faizi ay başı itibarıyla yüzde 29,23 ile 20 yılın zirvelerine yükseldi.





Faizlerin serbest bırakılmasıyla geçen hafta yaklaşık 76 milyar TL civarında artan KKM hesapları 1.78 trilyon TL’ye ulaştı.