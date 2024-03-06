Dolar ve Euro'da görülmemiş rakamlar!

Dolar fiyatlarında son günlerde yükseliş hızlanırken, bugün tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test etti.







31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçim sonrası, dolar fiyatının yükseleceğine yönelik beklentilerle, son haftalarda dolara talep artarken; döviz kurlarında da yükseliş hızlandı. Dolar fiyatları, bugünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test etti; Euro fiyatları ise, 35 TL sınırına kadar yükseldi.





Türk Lirası'nın değerindeki düzenli düşüş biraz daha hız kazandı. Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, güne 31,71 seviyesinden başladı.







EURO 34 TL'NİN ÜZERİNDE



Euro fiyatları, tarihi rekorunu 34,9670 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,53 artışla 34,4895 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,4106 TL'de işlem görüyor.