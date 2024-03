2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu; İşte resmi rakamlar!

Uluslararası Göç Örgütünün paylaştığı verilere göre 2023 yılında en az 8 bin 565 göçmen göç yollarında hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütün Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında toplanan verilere göre 2023, göç yolunda can kayıplarında son on yılın en vahim yılı oldu. Can kaybında 2022'ye göre yüzde 20 oranında artış kaydedildi.







DW Türkçe'nin haberine göre Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıp Göçmenler Projesi'nin onuncu yılını idrak ederken öncelikle kaybedilen tüm bu hayatları anıyoruz. Bunların her biri aileler ve topluluklar içinde yıllarca yankılanan korkunç bir insanlık trajedisidir" ifadelerini kullandı.





Daniels "Kayıp Göçmenler Projesi tarafından toplanan bu dehşet verici rakamlar herkes için güvenli göçü sağlayabilmek üzere daha büyük eylemlerde bulunmamız gerektiğini hatırlatıyor, ki bundan 10 yıl sonra, insanlar daha iyi bir yaşam arayışıyla hayatlarını riske atmak zorunda kalmasınlar" diye konuştu.





Ölenlerin yarısı suda boğuluyor

Proje kapsamında tutulan kayıtlara göre göç yolunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2014 yılında 5 bin 548, 2015'te 6 bin 750, 2016'da 8 bin 84, 2017'de 6 bin 290, 2018'de 5 bin 8, 2019'da 5 bin 318, 2020'de 4 bin 302, 2021'de 6 bin 201 ve 2022'de 7 bin 141 oldu.





Dünya genelinde her yıl yüz binlerce insan daha iyi bir yaşam umuduyla göç yollarına düşüyor. Güvenli olmayan bu rotalarda ölümlerin yarısı suda boğulma, yüzde 9'u trafik kazası yüzde 7'si ise şiddet sonucu meydana geliyor.





En tehlikeli rota Akdeniz

Akdeniz göçmenler için Avrupa'ya giden en tehlikeli göç rotası olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 3 bin 129 ölüm ve kayıp Akdeniz'de kaydedilirken Afrika'da can kayıpları bin 866 Asya'da ise 2 bin 138 olarak not edildi. Afrika'daki ölümlerin büyük çoğunluğu Sahara Çölü ile Kanarya Adalarındaki deniz rotasında meydana geldi. Asya'da yüzlerce Afgan ve Rohingyanın ülkelerinden kaçarken hayatını kaybettiği bildirildi.